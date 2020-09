PERH kehtestas patsientide külastuskeelu

«Eesti käis eelmine nädal ära kõrgpunktis, kus me 14 päeva nakkuskordajaga olime üle 25, see on punane värv Euroopa kontekstis,» meenutas regionaalhaigla ülemarst-juhatuse liige Peep Talving pöördumises.

«Me oleme otsustanud, et kõik haiglatöötajad, kõik haiged, kes tulevad statsionaarsele, ambulatoorsele ravile, kannavad maski,» ütles ta ja lisas, et maskikandmine on sealjuures kohustuslik.