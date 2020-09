Õiguskantsler Peipsiääre vallale: nende piirangute kehtestamiseks puudub seaduslik alus

«Austatud vallavanem Aleksandr Širokov. Iseenesest on tunnustatav, et Peipsiääre Vallavalitsus on astunud samme, et tõkestada SARS-CoV2 viiruse levikut. Sealjuures tuleb aga jääda Eesti Vabariigi põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seadustega paika pandud raamidesse,» leiab Ülle Madise.