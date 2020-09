LUGEJA FOTO ⟩ Eestis haruldane hammustav ämblik ilmutas end Jõgevamaal

Ämblikku on varasemalt Eestis märgatud enamasti Saaremaal ja rannikualadel. Eestis teda tihti ei kohta, kuna elukohana eelistavad nad pigem Kesk- ja Põhja-Euroopat, samuti Põhja-Aafrikat ja osa Aasia piirkondi. Isased ämblikud on pisemad, emased priskemad.

Arahnoloog ja looduskaitse-ekspert Mart Meriste sõnul on näeb ta herilasämblikku tänavu juba mitmendat korda. «See lubab arvata, et liigil on sel aastal tavapärasemast paremini läinud ja pole erilist kahtlust, et selle peamiseks põhjuseks on talv, mis sisuliselt ära jäi,» ütles ta.