FOTO: Ruukki Products AS

Kuigi katuseehitust peetakse traditsiooniliseks valdkonnaks, kus muutuseid toimub harva, on Ruukki võtnud endale eesmärgiks arendada pidevalt uusi innovatiivseid tooteid ning tulla turule arendustega, mille peale konkurendid pole tulnudki. Ühe uusima tootena võib nimetada kõige populaarsema katuseprofiili Classic edasiarendust - elegantse stiiliga Ruukki Classic M . Tänu pikisuunalisele mikroprofileeringule on kogu profiilipaani ulatuses visuaalselt sirgemad ja puhtamad jooned, mis annab katusele minimalistliku ja väga erineva arhitektuuriga hoonetele sobiva väljanägemise.

Classic M profiilile on iseloomulikud pikisuunalised korrapärased valtsühendused ning viimistletud lõpptulemus on nähtavate kruvideta ja räästavaltsiga. Unikaalne lukustussüsteem võimaldab profiili paigaldada madala kaldega katustele. Materjal on väga vastupidav kulumisele ja ilmastikumõjudele, kuna seda toodetakse turu kõige paremast kvaliteediklassist Ruukki 50 Plus. Kuna kõik materjalis olevad pinged on elimineeritud, summutab Classic M ka väga efektiivselt müra. Müüdid teraskatuse kolisemise kohta tekivad tihtipeale just valest paigaldusmeetodist.

Valides oma kodule katust, mis kestaks igavesti, on oluline tähelepanu pöörata ka kõige väiksematele detailidele. Esmapilgul märkamatuks jäävad pisiasjad avaldavad katuse kestlikkusele tohutut mõju. Pealtnäha turul olevate sarnaste toodete taga peitub aga palju erinevusi. Classic profiili üheks kõige olulisemaks detailiks on kinnituse tugevus ehk lukusüsteem. Katusepaani vasakpoolne külg kinnitatakse kruvidega roovituse külge ja parempoolset jääb hoidma valtside omavaheline liide (lukusüsteem). Seetõttu on äärmiselt oluline, et vastav püstvalts-liide oleks võimalikult tihe ja tugev.

Tihti satume olukorda, kus ehitajad pöörduvad meie poole murega odavamatest lahendustest, mis siiani turul eksisteerivad. Nõrgemad lukusüsteemid, mille kinnitus pole nii usaldusväärne, annavad tugevamate tuulte korral alla ja halvimal juhul rebitakse kogu katus roovituse küljest lahti. Lisaks on olemas ka teravate külgedega lukud, mis tuulte, lumekoormuse, soojuspaisumise ja muude mõjude tõttu käituvad kui noad, kriimustades katuse pinnakatet. Lukusüsteemi juurest hakkab niiviisi juba peatselt roostetama.

Ruukki Classic profiile saab õnneks usaldada iga ilmaga. Kusjuures tähelepanu tuleks pöörata ka katuseprofiili kasulikule laiusele – mida laiem profiil, seda nõrgem lukusüsteem ja ühtlasi rohkem müra.

Katus olgu turvaline nii elanikele kui ka korstnapühkijale!

Turvaline ligipääs katusele tagab südamerahu nii majaomanikule kui ka korstnapühkijale. Juba kolm aastat on koduomanikul seadusest tulenev kohustus tagada ühendusteede ja/või redeliga juurdepääs korstnale, vastasel juhul ei väljastata uuele ega renoveeritavale ehitisele kasutusluba. Kindlasti on soovitatav katuse turvatooted paigaldada koos katusega, sest see säästab kokkuvõttes nii raha kui ka aega. Redel ja käiguteed tagavad ohutu ligipääsu korstnate, katuseakende ja katuse puhastamiseks või ventilatsiooni läbiviikude ja antennide hooldamiseks.

Turvatoodete paigaldust tuleb arvesse võtta juba katusekattematerjali valimisel. On olemas katusematerjali müüjaid, kes ei taha üldse turvavarustust pakkuda. Pärast paigalduse lõpetamist on tulnud ette olukordi, kus päästeamet annab teada, et majaomanikul on nõue tagada korstnapühkijale turvaline ligipääs korstnani. Kui aga valitakse katusekattematerjal, millele turvatooteid paigaldada ei saa, võib maja jääda ilma kasutusloata.

Uue standardi on loonud Ruukki SafeGrip redel, mida võib pidada oma valdkonna teerajajaks. Tänu mehaanilisele pulgapindade karestamisele elimineerib see libisemise riski ja vähendab seega ohtlike olukordade tekkimist, tekitades parema hõõrde jalatsite talla ja redelipulkade vahel. Ruukki SafeGrip annab vabaduse teha hooldus- ja remonditöid ka lumesajus ja vihmaga, sest enam pole ohtu redelipulkadel libiseda.

Lisaks on turvalisuse osas olulised lumetõkked. Kitsad ja märkamatud lumetõkked on tõhus viis lume kukkumise tõkestamiseks katuselt, aidates kaitsta lillepeenraid ja takistades lume kukkumist hoone sissepääsude ette. Kukkuv lumi ei hüüa tulles ja seetõttu soovitame lumetõkkeid paigaldada terve hoone perimeetris, et ükski pereliige lume ja jää sulades ohtu ei satuks. Sama kehtib ka tulekahjude korral, kus evakuatsiooni jaoks on äärmiselt olulised turvaredelid.