Mustamäe linnaosavalitsus jätab bussiekskursiooni ära

Linnaosavalitsus saatis kõigile tasuta ekskursioonile registreerunud inimestele ka teavituskirja. «Registreerimisel kinnitasime Teile, et Mustamäe Linnaosa Valitsus järgib väljasõidu korraldamisel ja läbiviimisel kõiki Terviseameti soovitusi ja võtab kasutusele kõik vajalikud ennetavad meetmed: mõõdame kõikidel reisijatel enne väljasõitu kontaktivabalt kehatemperatuuri ning haigusnähtudega reisile soovijaid bussi ei lubata, samuti on reisi ajal kõikidele osalejatele tagatud tasuta kaitsemaskid, -kindad ja desovahendid. Siiski möönsime, et hindame Covid-19 leviku olukorda jooksvalt ning, kui reisi eel selgub, et selle korraldamine on liialt riskantne, siis lükkame reisi edasi,» seisis kirjas.