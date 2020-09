Pooled Läänemere gümnaasiumi õpilastest on koroona tõttu tänasest distantsõppel

Praeguseks on koroonaviirusesse haigestunud kolm õpilast erinevatest klassidest ja kolm õpetajat, kes puutusid kokku mitme erineva klassiga.

«Eilse päeva jooksul lisandus Läänemere gümnaasiumi kooliperest neli positiivset koroonaproovi, kaks õpilast ja kaks õpetajat. Lisaks möödunud nädalal haigestunud 5. klassi õpilasele lisandus 7. ja 10. klassi õpilane. Samuti said lisaks varasemalt haigestunud 5. klassi õpetajale haigust kinnitava testitulemuse veel kaks õpetajat, kes puutusid kokku erinevate klassidega,» ütles abilinnapea Vadim Belobrovtsev. «Terviseametiga konsulteerides otsustati kohe jätta koju kõik klassid ja õpetajad, kes võisid haigestunud kaaslastega kokku puutuda.»

Terviseameti Põhja regiooni juht Ester Öpiku sõnul on terviseametnikud olnud alates esimestest nakatumisjuhtumitest kooli juhtkonnaga tihedas kontaktis. «Meie soovitus oli kõik lähikontaktsed õpilased ja õpetajad suunata eneseisolatsiooni. Arvestades seda, et lähikontaktsetena määratletud inimeste arv selle nakkuskolde puhul läheneb tuhandele, teeme koostööd kooliga, et Terviseameti juhendmaterjali peredele e-kooli vahendusel edastada,» ütles Öpik.