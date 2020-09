Politsei otsib Tallinnas Sõle tänaval juhtunud liiklusõnnetuse pealtnägijaid

Esialgse info kohaselt sõitis hele luukpära keretüübiga sõiduk otsa ülekäigurada ületanud lastele. Sündmuskohal on ülekäigurada fooriga reguleeritud, kuid sel hetkel töötas see vilkuval režiimil.

«Olukorras, kus liiklusõnnetuse üheks osapooleks on laps või lapsed, peavad täiskasvanud üles näitama hoolivust ja osavõtlikkust. Laps ei oska oma vanusest johtuvalt olukorda õigesti hinnata ja tihtipeale vastavadki lapsed sündmuskohal olles küsimusele, kas kõik on korras jaatavalt. Kuid täiskasvanult autojuhilt ootame vastutustundlikku käitumist. Kindlasti peab liiklusõnnetusest teavitama, isegi kui teine osapool sündmuskohalt lahkub,» ütles Põhja prefektuuri Liiklusjärelevalvekeskuse vanemkomissar Annika Eglit.

Eglit tuletab ka meelde, et isegi kui valgusfoor töötab vilkuval režiimil, on eesõigus jalakäijal. «Lähenedes ülekäigurajale peab autojuht aegsasti kiirust vähemalt, et jõuda reageerida ootamatule situatsioonile,» lisas Eglit.