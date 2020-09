Fotod ⟩ Pooleldi valmis pilvelõhkuja sai nurgakivi

Pilvelõhkuja autoriks on Eestis ja rahvusvaheliselt tunnustatud KOKO arhitektid, kes on teiste silmapaistvate rajatiste kõrval näiteks EXPO 2000 Eesti paviljoni autoriteks. Skyoni eripäraks on erikujulised, erineva suuruse ja paigutusega aknad, mis nii eksterjööris kui ka interjööris annavad iseäraliku väljanägemise. Pimedal ajal loovad aga efektse kuvandi fassaadielementide vahele paigaldatavad Leed-valgusribad. Maja üüripind on kokku 8400 ruutmeetrit.