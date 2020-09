Euroopa Komisjon esitas kava vähendada kasvuhoonegaase 55 protsenti

Uus eesmärk aitab komisjoni hinnagul saavutada kliimaneutraalsust ning põhineb sotsiaalsete, majanduslike ja keskkonnamõjude põhjalikul hindamisel. Euroopa Komisjoni Eesti esinduse teatel näitab mõjuhinnang, et eesmärk on realistlik ja täidetav.

Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson ütles pressiteate vahendusel, et praeguste poliitikameetmete ja liikmesriikide kavade põhjal otsustades ollakse peagi ületamas EL-i senist eesmärki vähendada heitkoguseid 2030. aastaks 40 protsendi võrra.

Komisjoni hinnangul ületatakse eesmärk eelkõige tänu taastuvenergia hoogsale kasutuselevõtule kogu Euroopas. Taastuvenergia osakaal EL-is võib 2030. aastaks ulatuda 33,7 protsendini, ületades praegust eesmärki, mis on vähemalt 32 protsenti.

«See näitab, et ambitsioonikam tegutsemine ei ole mitte ainult vajalik, vaid ka realistlik,» leidis Simson, lisades, et nende püüdluste puhul on kesksel kohal energiasüsteem.