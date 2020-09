Tallinnas jäi inimene murduva puu alla

Päästeameti vastutava korrapidaja Janar Kärneri sõnul on tänane päev olnud päästjatele töine. «Kui tavapäraselt on päevas väljakutseid ca 50, siis täna on päästjad reageerinud üle Eesti 246 ohu likvideerimisega seotud sündmusele ning kokku on erinevaid päästesündmusi olnud üle 389,» selgitas ta. Kärner meenutab, et oluline on meeles pidada käitumisjuhiseid: parkida autod puudest eemale ning viibida võimalusel siseruumides.