Narvas käib kuus üle piiri sama palju inimesi, kui varem päevas

Samas, nagu kinnitab Narva piiripunkti juhi asetäitja Anti Eensalu, pole piiripunkt kordagi päris kinni olnud, sest mingi hulk inimesi peab kas tööasjus või perekondlikel põhjustel eriloaga üle piiri pääsema, vahendavad pärastlõunased uudised Vikkerraadios.

Suve jooksul on piiriületus Narvas isegi mõne võrra kasvanud. «Kui mais käis siin kuu jooksul kuskil 9000 inimest, siis täna on see alla 16 000. Võrdluseks võib öelda, et samasugune number oli normaalses olukorras tavalisel laupäeval. Kuus liigub sama palju inimesi üle piiri, kui varasemalt ühe päeva jooksul,» lausub Narva piiripunkti juhi asetäitja Anti Eensalu.

Ametniku sõnul hakkasid inimesed pärast suuremaid piiranguid rohkem liikuma. «Enamus, kes täna lliiguvad, on kaubaveoga seotud inimesed ehk siis rekajuhid ja meremehed. Kuna neil pole täna enam erilist võimalust lennukitega liikuda, siis tuleb tulla Narva ning sõita siit Tallinnasse ja edasi,» selgitab ametnik, kes väidab, et riikide karantiinimeetmed on Narva ja Jaanilinna vahelise kotikaubanduse täielikult suretanud.

Eestit uudistama tulnud idaturistid saadetakse piirilt tagasi. «Näiteks, see kuu oleme tagasi saatnud üheksa inimest. Ehk siis ta on olnud tavaline turist. Tal ei olnud eritaotlust ja ta ei ole mahtunud ühtegi erikategooria alla. Ta ei ole olnud ei tervishoiutöötaja, ega veokijuht. Aga on olnud ka üksikuid juhtumeid, kus mõnel inimesel oli sisenemiskeeld Euroopa Liitu,» lausub Anti Eensalu.