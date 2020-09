Tormis murdunud puu põhjustas raske liiklusõnnetuse

Lääne prefektuuri operatiivjuht Sander Peremees kutsub inimesi üles tormi ajal viibima siseruumides ja võimalusel sõidud edasi lükkama. «Juhul kui tegemist ei ole kiireloomulise sõiduga, tuleks see võimalusel edasi lükata kuni tuul vaibub. Kui sõitu minek on siiski vältimatu, tuleb olla väga tähelepanelik ja valida sobilik sõidukiirus, et jõuaks reageerida ootamatutele takistustele teel,» meenutas Peremees.