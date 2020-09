Elektrilevi on tormi käigus voolu taastanud 11 500 majapidamisele

«Rikkekohtade juurde liikumine on olnud raskendatud, kuna teed on murdunud puid täis. Taastamistööde käigus on olnud juhuseid, kus rikkekohas võetakse puu liinilt, aga mõni hetk hiljem langeb sinna kõrvale uus puu ja liin on taas katki,» rääkis Elektrilevi juhtimiskeskuse juht Jüri Klaassen pressiesindaja teatel.