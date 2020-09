Teadusnõukogu soovitab valitsusel koroonapositiivsed hotelli kolida

Nõukoja juhi Irja Lutsari sõnul saab kaheks nädalaks perest eemaldumine tulla kõne alla vaid vabatahtlikuna: «Valitsus tuli selle ideega kaasa ja uurib seda asja. Terves reas riikides on seda kasutataud, aga ei ole teada, kui suur see nõudlus on. Teadusnõukoda kindlasti ei soovitanud, et need saaksid olema kohustuslikud või peale sunnitud,» selgitas Lutsar, lisades, et eelkõige puudutaks see peresid, kus elavad mitu põlvkonda koos.