Covid-19 nakatunute lähikontaktsetele hakkab helistama kõnerobot

Näiteks Harjumaal on igapäevaselt ametis kümme inimest, kellel kulub ühe lähikontaktse nõustamiseks juba keskmiselt 15 minutit.« Kui me täna seisime topeltnumbrite ees, siis panime pead kokku ja leidsime, et on võimalik appi võtta mitmeid tehnilisi lahendusi, kuidas esmane info inimeseni viia, et ta saaks kohe kiirelt teada, et ta on olnud lähikontaktis, sest haigele inimesele me igal juhul tahame helistada,» kommenteeris ameti põhja regiooni juht Ester Öpik.