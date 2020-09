Ettevaatust teedel: täna on otsa sõidetud juba viiele metsloomale

Agentuuri kinnitusel tuleb arvestada, et suur osa Eesti imetajatest on aktiivsemad just videviku saabudes ja hämaras. Hiljutine maanteeameti tellitud põtrade telemeetriauuring näitas, et enamik teeületusi toimub kas öösel või varahommikul. Kui suvel on enamik inimesi pimeduse saabumisel oma igapäevased autosõidud juba ära teinud, siis sügisel ja talvel jääb kasvõi töölt kojusõit just sellele ajale, kui metsloomadki ringi liiguvad. Ja kui tee läheb läbi metsa, on ka suurem oht metsloomaga kokku sattuda.