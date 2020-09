Maxima Eesti kontoritöötajal tuvastati koroonaviirus

Maxima kinnitusel on tuvastatud kõik isikud, kes olid nakatunud töötajaga kontoris lähikontaktis. Nad saadeti koju eneseisolatsiooni ning neile korraldati testimine. Koheselt viiakse läbi kogu kontori täiendav desifitseerimine.

Maxima Eesti tegevjuhi Edvinas Volkase sõnul on ettevõtte jaoks oluline, et töötajad, koostööpartnerid ja kliendid võiksid ennast Maximas tunda turvaliselt. «Nii nagu kevadel on ka tänases olukorras avatus meediaga ja operatiivne koostöö kohalike omavalitsuste ja vastutavate ametitega olulise tähtsusega, kuna vaid nii saame lokaalsetele viiruselevikukollete peatamisele kaasa aidata,» rõhutas Volkas.