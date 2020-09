GALERII ⟩ «Üks banaan annab rohkem radioaktiivsust kui aasta tuumajaama kõrval elades.»

Tammsaare pargis oli enne kella 16 ligi kümme tuumaenergia pooldajat, kes tegelesid peamiselt infolehtede jagamise ja uudishimulike informeerimisega. «Nimekiri täitsa on, aga kes tuleb, see tuleb. Praegu inimesed tulevad läbi, küsivad,» kommenteeris «Stand up for Nuclear» infolaua juures seisnud Konstantin väikest massi. Meeleavaldusega taheti aktivistide sõnul informeerida neid, kes valdkonnast eriti ei tea. «See on nendele inimestele, kes ei mõtle tuumaenergia peale, ei tea mis see on ja kardavad,» lisas Konstantin.