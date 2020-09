«Kuna kiirtrammiplaani sellisel kujul ellu ei viida ja tegemist on sisuliselt varemetega, siis seoses Väo liiklussõlme väljaehitamisega käib selle tunneli lammutamine kogu projekti sisse. Maanteeametis koostatud projekt näeb seda ette. Arvestades, et me läheme kunagi tulevikus seal Rahu tee projektiga edasi, on seda enam põhjust sellest ehitisest lahti saada,» ütles Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja Ain Valdmann. Tema sõnul tunnel praegu otseselt tee-ehitusele ette ei jää, aga koos muude töödega on paras aeg ka sellest lahti saada.