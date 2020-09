Maski kandmine pole Belgiat kõrgest nakatumusest päästnud

Viimase kuu jooksul on kõikjal Euroopas koroonanumbrid jälle kasvama hakanud. Nii ka Belgias, kus neljapäeval registreeriti viimase nelja kuu kõrgeim haigestunute hulk - 1153 inimest. Hoolimata karmidest reeglitest on riigi nakatumisnäitaja tõusnud 93,4 peale, mis on Euroopa Komisjoni pakutud 50 pea kaks korda enam.

Maski kandmine on Belgias sotsiaalne norm. Sellest on vabastatud ainult alla 12-aastased lapsed ning need, kes parasjagu teevad sporti või söövad restoranis.

Samas leidub ka maskide vastaseid. Näiteks Brüsseli turumüüja Zezette, kes kannab maski asemel visiiri.