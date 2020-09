Paet: otselendude vältimine suurendab inimkontaktide arvu

«Majandusminister Taavi Aas on mitu kuud keelanud Tallinnast otselennuliinide avamist ning sulgenud juba olemasolevaid. Ja see arutu praktika jätkub.

«Selle tulemusel on inimesed pidanud ja peavad tegema ümberistumisi, mis suurendavad oluliselt kontaktide arvu teiste inimestega. Reis kestab tunde kauem ning vältimatuid kontakte on palju rohkem. Samuti on oluliselt suurem inimeste aja- ja rahakulu,» selgitas Paet. «Ka on see otsus halb nii Eesti ettevõtetele kui lennufirmadele. Ükski teine Euroopa Liidu riik nii ei tee.»