Galerii ⟩ Vabaduse väljakul meenutab suurt põgenemist «Pisarate paat»

Tallinnas Vabaduse väljakul on alates pühapäeva (20.09) lõunast kuni esmaspäeva hilisõhtuni (21.09) üles seatud installatsioon „Pisarate paat“. 1944. a lahkunud paadipõgenike mälestusinstallatsiooni piirikontuuriks on tolleaegne Eesti, mida ümbritseb juba «raudne piir» ja mahajääjate pisarad. Läänemerel on kolm paati, mis on täitunud «paadipõgenike pisaratega», on teel Soome, Rootsi ja Saksamaale. Oli ka neid, kes jõudsid küll mereni, kuid ei leidnud põgenemiseks paati või laeva või olid kohad juba täis...