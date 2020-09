Uuring: Eesti ettevõtted on rahul välisministeeriumi toega

Välismajanduse ja arengukoostöö asekantsler Andres Rundu sõnul tunnustasid ettevõtete esindajad äridiplomaatia kiiret arengut. «Ettevõtjad on märganud meie strateegilisi samme pakutava äridiplomaatilisi toe tugevdamiseks. Tagasiside on olnud positiivne näiteks sellele, et meie suursaadikud seisavad Eesti ettevõtete eest üha rohkem ning välisministeerium on näidanud üles paindlikkust ka reageerida ettevõtete huvidele välisturgudel,» ütles Rundu.