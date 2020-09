Esmaspäevast pääseb piiranguteta Soome vaid tööle

Nakkusnäitajad on Eestis ja Soomes väga erinevad, mistõttu toimuvad järgmisest esmaspäevast Soome reisimisel mitmed muudatused. «See uus kord praeguse seisuga näeb ette seda, et esiteks, kõik inimesed, kellel on töökoht Soomes, saavad senise korra alusel Soome minna ilma karantiinita või mingite piiranguteta,» ütles välisminister Urmas Reinsalu ja lisas, et kõik ülejäänud inimesed saavad samuti Soome minna, kuid turistidel on kohustus olla kahenädalases eneseisolatsioonis ning seda võidakse pisteliselt kontrollida.