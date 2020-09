Soomlastele tuli Reinsalu karantiiniväide üllatusena

«See uus kord praeguse seisuga näeb ette seda, et esiteks, kõik inimesed, kellel on töökoht Soomes, saavad senise korra alusel Soome minna ilma karantiinita või mingite piiranguteta. Kõik ülejäänud inimesed saavad samuti Soome minna, kuid tavareisijatel, turistidel on kohustus olla kahenädalases eneseisolatsioonis ja seda võidakse pisteliselt kontrollida,» rääkis Reinsalu.

Helsingin Sanomat märkis, et Reinsalu avaldus on kummaline, arvestades, et Soome valitsus pole oma otsusest teatanud. Lisaks märgitakse, et Reinsalu ei võtnud arvesse kõiki leevendusi, mida Soome valitsus on üle lahe reisimiseks teinud. Näiteks saaks Soome teha Eestist tšarter- ja grupireise ka siis, kui Eestis nakatumisnäitaja ulatub üle 25, kui reisi pikkuseks on maksimaalselt 72 tundi.