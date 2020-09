Rohkem koroonapositiivseid tuleb lennujaamast kui sadamast

Medicumi juhatuse esimees, avaliku testimise koordinaator Tõnis Allik ütles Postimehele, et kokku on sel perioodil (1.09-22.09) lennujaamas Qvalitas arstikeskuse ja sadamas Confido meedikute abil võetud koroonaviiruse proovid ning hiljem siis Synlabi laborist väljastatud 9466 inimesel koroonaviiruse proovi tulemuse (kella 15 seisuga), millest 9425 on negatiivsed. Proove on võetud 10 392 inimeselt ning hetkel on veel laboris töös 926 proovi.