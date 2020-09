«Teadusnõukoja seisukoht ei ole muutunud,» vastas Lutsar küsimusele, kas otselendude piiramine on endiselt asjakohane. «Otselennud on paremad, kui mitmes lennujaamas ringi liikumine,» selgitas ta.

Lutsari sõnul inimesed naasevad ikka tagasi kodumaale, kuid eriti ohtlik on see siis, kui nad kõrge nakatumisega riikidest naasevad ringiga kodumaale, kuna nii võivad nad saada nakkuse või ise seda laiali jagada. «Kõikidele on parem, kui on otselend Eestisse olemas - meie teame, kust inimene tuleb ning see on ka inimlikum,» lausus Lutsar.