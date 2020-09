Kohus tuvastas et Dmitri Doroškevitš tulistas hädakaitse seisundis, kuid ta ületas hädakaitse piire. Karistus mille kohus mõistis, on sellise teo eest minimaalne. Kohus võttis otsust langetades arvesse, et tulistamisele eelnes konfliktiolukord ja Artjom lõi Doroškevitšit enne laske oimupiirkonda.