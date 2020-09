Sandra Raju esitleb: uued Apple Watch Series 6 ja SE mudelid on kohal!

Tegemist on väga nõutud nutikelladega, kuna esmakordselt on Series 6 mudelid saadaval punases ja tumesinises toonis. Peale nende kahe värvi on valikus klassikalised kosmosehall, hõbe ja kuldne. Lisaks on ka kellade sisu saanud palju uuendust – lisandunud on verehapnikuandur ja aku on muudetud samuti efektiivsemaks. Kuigi aku kestab 18 tundi nagu eelmise generatsiooni kelladel, suudab see oma ressursse ära kasutada paremini. Näiteks saab põleda Always On ekraan 2,5 korda eredamalt ja vahetpidamata töötab ka altimeeter ning uus verehapnikuandur.