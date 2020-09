Apteekide Koostöö Hulgimüük OÜ lõpetab tegevuse

Jesse sõnul on sotsiaalministeerium täheldanud, et AKH on töötajate arvu arvestades võrreldes teiste ravimite hulgimüügiga tegelevate firmadega ebaproportsionaalselt suure turumahuga.

Apteekide Koostöö Hulgimüük OÜ tegelik kasusaaja on Creditinfo andmeil 46,87 protsendiga Aivar Linnamäe. 49 protsendiga on tegelikuks kasusaajaks märgitud SEB/Evli Bank Plcs Clients Account Finnish Domiciles.

Magnum AS on läbi investeerimisfirma Up Invest Margus Linnamäele kuuluv ettevõte. Up Investi omanduses on läbi ettevõtete muu hulgas ka uudisteagentuur BNS.