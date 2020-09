Popov koroona levikust: oleme praegu märtsi lõpu tasemel, asi pole nii halb, kui paistab

Intervjuus portaalile Rus.Postimees tõdes Popov, et kahe raviasutuse, Ida-Viru Keskhaigla ning Ida-Tallinna Keskhaigla mõned töötajad on saanud koroonadiagnoosi. See sunnib nimetatud haiglaid vähendama pakutavate teenuste hulka, vähendades või katkestades plaanilist ravi.

Küsimusele, kas plaaniline ravi võidakse peatada kogu Eestis, vastas Popov, et vähemalt lähemal ajal pole seda ette näha. «Täna me ei räägi plaanilise ravi peatamisest kogu Eestis. Nähtavas tulevikus ei tohiks see kõne alla tulla. Praegu on meil tegemist lokaalsete piirangutega konkreetsetes haiglates,» rõhutas Popov.

Tema sõnul viiakse Ida-Tallinna Keskhaiglas läbi ulatuslik personali testimine, mis hõlmab kuni 1000 inimest. Tuleb ka välja selgitada, kes patsientidest võis haigla töötajalt nakkuse saada.

Hinnates hetkeolukorda, märkis Popov, et seda saab võrrelda varakevadise ajaga. «Oleme märtsi keskpaiga-lõpu tasemel. Ida-Virumaal me pole veel jõudnud selle piirini, mis oli Saaremaal. Kõik pole nii halb, kui paistab. Arvan, et otselende ja liikumist ei peaks tugevasti piirama,» arvas ta.