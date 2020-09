«Viimase 24 tunni jooksul lisandus Eestis 57 haigusjuhtu. Tundub, et haigusjuhtude kasv jätkuv veel mõni aeg. Praegu jagunevad haigusjuhud enamasti kahe maakonna vahel. Need on Harjumaa ja Ida-Virumaa,» rääkis Dontšenko linnavalitsuse pressikonverentsil.