Päästeametis tuvastati viis koroonaviirusesse nakatunut

Peadirektori asetäitja Andreas Anvelt ütleb, et tegemist on kontoritöötajatega, kuid lisas, et nad viibisid hiljuti toimunud päästjate kutseoskuste võistlusel. «On tõsi, et nakatunud inimesed viibisid Väike-Maarja päästekoolis toimunud võistlustel, ent võistlejatega neil kokkupuudet esialgsetel andmetel ei olnud. Oleme sellegipoolest andnud neile, kes Väike-Maarjas võistlesid, samuti suunised oma tervist hoolikalt jälgida,» sõnas Anvelt.