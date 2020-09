Kaljulaidi sõnul tuleb kasutada võimalust muuta valitsemismudelit

«Pandeemia on näidanud tehnoloogia olulisust ja sellest tingituna on radikaalselt muutunud töö, haridus, inimestevaheline suhtlus ja teenused,» ütles president Kersti Kaljulaid ÜRO julgeolekunõukogu Nigeri eesistumise kõrgetasemelisel virtuaalsel eriüritusel, mille teemaks on Covid-19-järgne globaalne valitsemine, edastas presidendi kantselei.