Jõks: kehtiv seadus ei võimalda maske kohustuslikuks teha

«Hetkel kehtiv seadus seda ei võimalda,» rääkis Jõks saatejuhtide küsimusele vastates. «Sellist kohustust on põhimõtteliselt (seadust muutes - toim) võimalik kehtestada, kui on olemas ülekaalukas avalik huvi. Selle kohta peab samas olema veenev arstiteaduslik põhjendus, konsensus. Aga ka siis võiks kaaluda järgmisena, kas muud abinõud ei aita.»

Jõks selgitas, et nii jõulise kohustuse panemisel tuleb seadusandjal kaaluda, kas see aitab. «Enamus koldeid on olnud baarides, ka pereringis. Kui palju kaubanduskeskustes?» küsis ta.

Kohustuslik maskikandmine tähendaks ka järelevalvet. «Kujutage ette, et politsei peab hindama, kas mingi näo ette tõmmatud sall on piisav. Kas see on reaalne?» lisas Jõks.

Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) EMO juhataja Kristiina Põld ütles samas, et maskide kandmine on mõistlik. Ta möönis aga, et puuduvad põhjalikumad uuringud.

«On analüüsitud erinevate piirkondade haigestumist, neile tuginedes ongi antud soovitus kanda maske. See viirus siiski levib õhu teel ja maski kandmine mõjutab meieni jõudvate viiruseosakeste kogust. Haigus võib vähema viirusekoguse saamisel kulgeda kergemini,» selgitas ta.

Suvalisest maskikandmisest pole Põllu sõnul kasu. Kui mask lõua alla tõmmata ja tagasi panna, siis sellest pole enam abi, tõdes ta.

«Peame lähtuma sellest, mis on mõistlik. Me ei saa ju ka öelda, et on kohustus pesta igal õhtul hambaid,» ütles Põld maskide kohustuslikuks muutmise kohta.

Jõks märkis ka, et kui kohustus tuleb, siis kindlasti lähevad maskide hinnad väga kõrgele. «Ühest maskist päevas ei piisa, neid peab pidevalt vahetama. Kui kohustus tuleb, siis riik peab tagama, et need maskid on saadaval,» ütles ta.