Magnum peab läbirääkimisi AKH klientide ülevõtmiseks

«Olukorras, kus üks ettevõte lõpetab tegevuse, näeme otseloomulikult võimalust oma kliendiportfelli laiendada. Usume, et iga hulgimüüja turul teeb endast kõik oleneva, et pakkuda partnerlussuhet tegevust lõpetava ettevõtte klientidele,» ütles Magnumi esindaja BNS-ile.

«Tänaseks oleme juba alustanud läbirääkimisi Apotheka kaubamärki kandavate apteekidega, et olla nende hulgimüügipartner. Samuti plaanime lähiajal alustada koostöökõnelusi Südameapteegi kaubamärki kandvate apteekidega,» märkis ta ja lisas, et Magnum teeb uute klientide juurde saamiseks kõik endast oleneva.

Jesse sõnul on sotsiaalministeerium täheldanud, et AKH on töötajate arvu arvestades võrreldes teiste ravimite hulgimüügiga tegelevate firmadega ebaproportsionaalselt suure turumahuga.

Apteekide Koostöö Hulgimüük OÜ tegelik kasusaaja on Creditinfo andmeil 46,87 protsendiga Aivar Linnamäe. 49 protsendiga on tegelikuks kasusaajaks märgitud SEB/Evli Bank Plcs Clients Account Finnish Domiciles.

Magnum AS on läbi investeerimisfirma Up Invest Margus Linnamäele kuuluv Balti riikides ja Soomes tegutsev ravimite hulgi- ja jaemüügi ettevõte. Up Investi omanduses on läbi ettevõtete ka uudisteagentuur BNS.