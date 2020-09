Torustiku remondi tõttu võib Lasnamäel esineda ajutisi survelangusi

AS Tallinna Vesi renoveerib Tallinnas Lasnamäel Punasel tänaval torustikku, praeguseks on töödest tehtud ligi 70 protsenti, edasta ettevõte. renoveeriv e rekonstrueerimistöid, et tagada linna ühe tähtsaima veetorustiku jätkuv töökindlus ka tulevikus. Seoses töödega võib 1. ja 2. oktoobril esineda Lasnamäe piirkonnas ajutisi survelangusi kortermajade kõrgematel korrustel.