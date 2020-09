Teadlased tundmatust allikast joogivett võtta ei soovita

Eesti ja Läti koostöös on käimas põhjavee uurimise projekt WaterAct, mille raames on teadlastel koostöös elanikega plaan kaardistada Eesti allikaid. Geoloogiateenistuse hüdrogeoloogia ja keskkonnageoloogia osakonna juhataja Andres Marandi tundmatust allikast suurtes kogustes vett tarbida ei soovita: «Kui juua üks-kaks liitrit, siis see tervisele midagi hullu võibolla ei tee. Aga kui inimene käib püsivalt allikal, kui võtta pudelitega vett ja seda regulaarselt kasutada, siis ma soovitan enne uurida, milline see allikavee kvaliteet praegu on.»