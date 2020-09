Estonia ohvrite esindaja: meedia tegi ära valitsuse poolt tegemata töö

Estonia katastroofis hukkunute lähedasi esindava vandeadvokaadi Piret Blankini sõnul on ülioluline, et lõpuks on laevavrakk jäädvustatud, mis on eelduseks Estonia katastroofi põhjustes selguse loomiseks. Estonia katastroofis hukkunute lähedased on aastaid kohtu kaudu taotlenud uue uurimise algatamist, mille üheks oluliseks osaks on laevaraki nende osade filmimine, mida siiani pole dokumenteeritud.