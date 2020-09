GALERII ⟩ Demineerijate ühisõppusel Ida-Virumaal leiti ligi 1200 lõhkekeha

«Meie demineerijate jaoks on sellised demineerimistööd väga heaks kogemuseks kuna säärasel ühisõppusel saavad nad kokkupuute vanemate lõhkekehadega, mida me oma igapäevatööd just tihti ei näe,» ütles pioneeripataljoni demineerimismeeskonna ülem veebel Rivo Peterson ja lisas, et ühtlasi annab selline õppus demineerijatele ka võimaluse praktiseerida otsimis- ja demineerimisvarustuse kasutamist.