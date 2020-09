Indrek Saar: milline on valitsuse ja Jüri Ratase soovitus rahvale maskikandmise osas?

Saar kirjutab peaminister Jüri Ratasele läkitatud kirjas, et Eesti on jõudnud koroonaviiruse teise lainesse.

«Esimese viiruselaine ajal oli palju teadmatust, mistõttu võib rabedust sellega võitlemisel isegi mõista, aga teadlased edastasid juba mitu kuud tagasi info, et teine laine tuleb. Seepärast olen ma väga üllatunud, et valitsus ei ole pika suve jooksul jõudnud kokkuleppele, et jah, maskid aitavad haiguse levikut pidurdada,» kirjutab Saar.

Saare sõnul tuleks valitsusel nõustuda ekspertidega, et siseruumides ja ühistranspordis on maski kandmine vajalik ning tagada inimestele maskide kättesaadavus. «Inimesed tõestasid kevadel, et nad on valmis kriisisituatsioonis oma igapäevast käitumist muutma. Aga selleks, et takistada nakkuse levikut on vaja selget sõnumit ja piisavalt maske,» kirjutab Saar.