FOTOD ⟩ Raplamaal hukkus autoga teelt välja sõitnud 45-aastane mees

Välijuhi sõnul oli auto roolis 45-aastane mees, kes õnnetuses autost välja paiskus ning kahjuks saadud vigastustesse suri. «Õnnetuse täpsemad asjaolud ja teelt väljasõitmise põhjus selgitatakse menetluse käigus, kuid esialgu saab öelda, et hukkunud autojuht ei olnud kinnitatud turvavööga,» rääkis Lindre.

Politseiniku sõnul ei oleks turvavöö kasutamine küll ehk õnnetust ennast ära hoidnud, küll aga oleks vältinud kõige traagilisemaid tagajärgi. «Turvavöö saab kaitsta autos olijat vaid juhul, kui see on kinnitatud,» lausus välijuht. Nõuetekohaselt kinnitatud turvavöö hoiab inimest tema istmekohal paigal ja välistab võimaluse, et rulluvas masinas olles raskeid vigastusi saaks või autost välja paiskuks.