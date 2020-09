Kristina Kallas: uus koolitegelikkus nõuab iseseisva õppe vahendeid

«Meil ei ole ilmselt lähiajal võimalik korraldada õpet samamoodi, nagu viimased 200 aastat – klassikomplektide kaupa koolimajas 45-minutiliste tundides, klassi ees õpetaja, kes selgitab uut teemat,» kirjutab Kallas sotsiaalmeedias. «Õppimise muutumisest individuaalsemaks ja iseseisvamaks on räägitud juba mõnda aega, kuid viirus on meid sundinud kiiremini muutuma. Meil oleks vaja teha üks arenguhüpe ja luua distantsõppe ja iseseisva õppe viis ja vahendid.»

«Üldhariduse õppeplatvorm, kus on kättesaadav üldhariduse kogu õpisisu, loodud Eesti parimate poolt, lapsele eale sobiva õppimise vahendeid kasutades – on projekt, mis teeks kõikide meie laste hariduse saamise võimalused paremaks. Klassis õppimine peab jääma, sellel on oma ülesanne, nagu ka koolimajas koos käimisel,» selgitab Kallas.