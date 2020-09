Politsei otsib Põhja-Tallinnas kadunud 77-aastast Anatolyt

Täna õhtul sai häirekeskus teate, et Põhja-Tallinnas Sõle tänavalt on oma kodust jalutama läinud 77-aastane mees, kel on probleeme mäluga. Oma mobiiltelefoni mees kaasa ei võtnud ja mäluprobleemide tõttu võib Anatoly iseseivalt liikudes hätta jääda.