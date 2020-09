Üldmenetluse reeglid muutuvad lihtsamaks

«Mahukate kriminaalasjade kohtulik arutamine üldmenetluses võib võtta kaua aega, sest menetlusosalisi on palju ning uuritavate tõendite maht on suur. Teatud ulatuses on see paratamatu, sest aus ja õiglane kohtumenetlus eeldab tõendite põhjalikku, vahetut ning avalikku uurimist. Samuti peab süüdistatavale andma õiguse küsitleda tunnistajaid. Siiski on võimalik kriminaalmenetlust lihtsustada kaitseõiguse arvelt kompromisse tegemata,» ütles justiitsministeeriumi karistusõiguse ja menetluse talituse juhataja Markus Kärner.