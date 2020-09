Eesti inimõiguste ja rände erisaadik Minna-Liina Lind alustas tööd

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul näitab erisaadiku koha loomine seda, et Eesti kavatseb aktiivselt osaleda erinevates rahvusvahelises inimõiguste alastes liitudes, teatas pressiesindaja esmaspäeval. Möödunud aastal oli Eesti kaasrajaja Ühendkuningriigi initsiatiivil loodud rahvusvahelise meediavabaduse ning USA initsiatiivil loodud usuvabaduse liidu loomisel.

Ta lisas, et uue saadiku nimetamine juhib tähelepanu rändega seotud teemadele, et tutvustada Eesti vaateid rändeküsimuste reguleerimisele, ning tõhustab rahvusvahelist koostööd teiste riikidega selleks, et tõkestada ebaseaduslikku rännet ning korraldada migratsiooniküsimusi viisil, mis säilitab riikide otsustusõiguse.

Minna-Liina Linnu sõnul on uue positsiooni loomine selge märk vajadusest reageerida arengutele maailmas. Lind märkis, et riiklikult mahitatud vägivald Valgevenes on näide sellest, kuidas demokraatia puudumine on pikka aega mõjutanud rahva põhiõigusi ja võimalusi oma rahulolematust väljendada.

Mitmetes riikides, nagu Soome, Rootsi, Prantsusmaa, Saksamaa, Madalmaad ja Ühendkuningriik, on tööl inimõiguste erisaadikud ning Taani määras alles hiljuti ametisse rändeküsimuste erisaadiku.

«Olen aastaid tegelenud ÜRO teemadega. Muuhulgas juhtisime koos suursaadik Tiina Intelmanniga 2010. aastal New Yorgis ÜRO soolise võrdõiguslikkuse ameti UN Women loomist, mille üks edulugu on naistevastase vägivalla vastu võitlemisel saavutatu,» rääkis Lind. Ta lisas, et inimõiguste edendamine nii rahvusvahelistes organisatsioonides kui ka kahepoolse- ja arengukoostöö kaudu on oluline vahend julgeoleku ja stabiilsuse tagamiseks.