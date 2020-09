Ansip: mingid kahtlused olid üleval, aga need ei puudutanud allveelaeva

Ansipi sõnul ei toonud toona valitsuse kokkupandud uurimiskomisjoni juhtinud Margus Kurm lauale versiooni allveelaevast: «Ei, mingeid tõendeid parvlaev Estonia ja allveelaeva kokkupõrke kohta Kurm valitsusele küll ei esitanud ja isegi sellist versiooni, et parvlaev Estonia oleks võinud kokku põrgata allveelaevaga, kuulsin mina täna esimest korda, sõnas Ansip Vikerraadiole . «2006. aastal on Margus Kurm küll öelnud, et ebaselgeks jääb asjaolu, kuidas pääses vesi autoteki all olevatele tekkidele. Mingid kahtlused siiski olid üleval, ei osatud väga täpselt seletada, mis siis ikkagi juhtus,» lisas Ansip.

Ekspeaministri hinnangul on aga filmitegijate leid piisav põhjus uue uurimise algatamiseks: «Aga kui auk laevas on fakt ja nüüd on see tuvastatud, siis mina olen küll seda meelt, et tuleb välja selgitada, kuidas see auk sinna laeva tekkis ja missugust rolli mängis see auk parvlaeva Estonia uppumises,» sõnas Ansip, lisades, et kehtiva hauaraha taha ei tohi peituda.