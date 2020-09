Suurürituste korraldajad koondusid ja lõid uue katuseorganisatsiooni

«Oleme üks väheseid kitsaid valdkondi, kus alates märtsist on käive peaaegu null ja see jätkub kuni järgmise aastani, sest hoolimata sellest, et piirangud võivad ka millalgi kaduda, pole võimalik enam midagi selleks aastaks organiseerida. Probleem on globaalne ja välisartistid ei ole selles olukorras valmis enne 2021. aastat mingeid kokkuleppeid tegema. Selliste suurürituste korraldajaid on Eestis ca 15 ettevõtet ja kuna meid on vähe, siis me hääl ei kosta väga kaugele, kuid tööd anname me sadadele inimestele iga ürituse kohta,» selgitas liidu juhatuse esimees Mart Eensalu.

ESKL toetab ka Music Estonia ettepanekut langetada kontserdipiletite käibemaks seniselt 20 protsendilt üheksale protsendile. Ka Euroopa Parlament on oma 14. septembri ühisettepanekus välja toonud, et kultuur on Euroopa Liidu jaoks väga oluline valdkond ning kultuurivaldkond on tugevalt seotud turismiga. Samal ajal on tegu sektoriga, mis sai pihta esimeste hulgas ning kus piirangud ilmselt kehtivad ka kõige kauem. Eelnevast lähtudes kutsub Euroopa Parlament kultuuri kriisist väljumisel tugevalt toetama.

«Oleme seisukohal, et just kriisist väljumisefaasis vajame me eelkõige õnge, mitte kala, ning käibemaksualandmaine just õngena toimiks. Me oleme juba aastaid piletite käibemaksu osas naaberturgudega võrreldes kehvas seisus – Lätis kontserdipiletitelt käibemaksu ei maksta ja Soomes on see 10 protsenti,» rääkis Eensalu.