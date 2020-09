VIDEO ⟩ Kas Estonia iga nurgatagune uuritakse läbi? Ratas: minu arvates ei saa tehnilist uurimist teisiti läbi viia

Ratas rõhutas, et uurimisse tuleb kaasata kõik kolm riiki, ka Rootsi. «Ma olen täiesti veendunud, et kui me selle tehnilise uurimise algatame koostöös Soome, Rootsi ja Eestiga, peab see toimuma läbipaistvalt, auväärselt ja austavalt. Just pidades silmas, et väga paljud jätsid oma elud sinna märga hauda.»

Peaminister tõdes, et tõe välja selgitamiseks on vaja Estonia laevakere põhjalikult üles filmida. «Tehnilist uurimist ei saa minu arvates teistmoodi teha, kui tuleb uurida merepõhja ning tuleb uurida ka Estonia vrakki.»

«Teame täna seda, see on uus info, et parvlaev Estonia paremas pardas on sees lõhe, mis on tekitatud välise jõu poolt. See on olnud märkimisväärne jõud. Loomulikult tuleb seda uurida. Ma ei kujuta ette, et me ütleksime, et me ei algata selle peale uut uurimist,» selgitas Ratas.

Peaminister ei tahtnud aga kommenteerida väiteid võimalikust allveelaeva löögist. «Need on väga suured spekulatsioonid. Täna ei ole meil ühtegi infot, et see oleks üks, teine või kolmas põhjus.»

Edasise tegevuskava paneb paika Eesti. «95. aastast saadik on Eesti, Soome ja Rootsi hauarahu sõlminud ja sellest me peame kindlasti kinni. Praegusel hetkel on kokku lepitud, et Eesti kui parvlaev Estonia lipuriik, teeb oma konkreetse ettepaneku järgmisteks sammudeks tehnilise uurimise osas. See ülesanne on minu poolt antud riigikantseleile ja lähiajal peab seda arutama Vabariigi Valitsus,» selgitas Ratas.