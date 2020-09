Mart Laar: Estonia hukku tuleb uuesti uurida, mitte kütta spekulatsioone

«Estonia huku lõputu poliitiline ärakasutamine on Eesti suhtes ohtlik mäng, mängitakse inimese valu ja tragöödiaga. See ei aita kaasa äärmiselt traagilise juhtumi selgitamisele ja selgitamist vajab see igal juhul. Niivõrd mastaapse tragöödia puhul on kõikide osapoolte huvi, et tõde ükskord välja tuleks. Eesti riigil pole siin midagi varjata, meie huvi on tõde päevavalgele tuua,» ütles Laar.